Les libéraux ont veillé à verrouiller la communication pour éviter toute fuite avant l'annonce officielle des résultats. Toutefois, plusieurs sources nous affirment d'ores et déjà que le candidat favori dans ces présidentielles libérales, Georges-Louis Bouchez, arrive en tête. Cependant, à ce stade, il n'aurait pas la majorité absolue et, si cette tendance se confirme, un second tour devrait alors être organisé.

Ces informations doivent être prises avec précaution. Tout peut encore évoluer : pour l'heure, seulement un peu plus de 20% des bulletins ont été dépouillés. La tendance est la suivante : Georges-Louis Bouchez obtiendrait 47% des voix, Denis Ducarme 26%, Christine Defraigne obtiendrait 14%, Philippe Goffin 10% et Clémentine Barzin 3%.

Le suspense est donc total en ce qui concerne l'hypothèse d'un second tour.