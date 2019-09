Le président du PS Elio Di Rupo a annoncé dimanche, sur le plateau de RTL-TVi, que le parti organisera une élection présidentielle "au plus tard fin octobre" et confirmé qu'il ne sera pas candidat à sa succession. "J'espère que ce sera les 19 et 20 octobre", a précisé M. Di Rupo, dans l'émission "L'Invité". Un bureau du PS devrait organiser la procédure cette semaine.

Le Montois est redevenu ministre-président de la Région wallonne vendredi, à la tête d'une coalition PS-MR-Ecolo. Interrogé sur le candidat qu'il aurait à coeur de lui succéder, M. Di Rupo a cité le bourgmestre de Charleroi Paul Magnette, qui fut lui aussi ministre-président wallon et mène avec lui les pourparlers post-électoraux.

"Je travaille avec M. Magnette depuis une dizaine d'années. Ces dernières semaines encore, j'ai été impressionné, c'est une fabrique à solutions", a vanté le président sortant.