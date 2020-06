Pressions, lobbys, désaccords : comment experts et politiques ont dû s’apprivoiser pour gérer la crise © BELGA Politique belgeRécit06:18 Alice Dive

Lorsque la Première ministre décide, le 6 avril 2020, de mettre sur pied le dénommé GEES, ce fameux groupe de dix experts chargés de plancher sur le déconfinement des Belges, le pic de la pandémie de coronavirus n’est pas encore atteint en Belgique. Il le sera en fait six jours plus tard, soit le 12 avril. Dans l’esprit de Sophie Wilmès (MR), l’idée est alors claire et assumée : les politiques n’ont pas la science infuse, surtout lorsqu’il s’agit de gérer une crise sanitaire à laquelle personne n’était préparé. Il faut donc s’entourer des plus fins conseillers, de la meilleure expertise.