Les critiques sur ses positions et les décisions de la majorité sont véhémentes. Il répond à ses opposants.

C’est un bourgmestre un peu las qui a parlé à nos confrères de la DH ce mercredi, au lendemain d’un conseil communal long de 7 h 30, chahuté par un mouvement de désobéissance civile non violente qui a démarré de manière respectueuse, mais qui a vu la sortie forcée de Marcel Guillaume ("dont la capacité de nuisance est inversement proportionnelle à la capacité de construire", dixit Maxime Prévot) qui refusait de respecter le calme imposé aux spectateurs du conseil et s’est terminé par quelques injures par d’autres activistes à l’encontre de Maxime Prévot.

Au moment où la chef de groupe Ecolo Anne Hubinon soulignait le travail de la majorité sur les espaces verts, quelques dizaines d’opposants à la disparition du square Léopold se sont levées et ont entonné un chant : "On est là. On est là. Même si ça ne vous arrange pas, nous on est là. On est là pour vous rappeler que le parc sera sauvé et que nous, votre béton, on n’en veut pas."

