L'acquittement des trois médecins qui comparaissaient devant la Cour d'assises de Gand pour le meurtre de Tine Nys constitue "un soulagement pour les soignants et pour ceux qui défendent le droit à disposer de son propre corps", a réagi la présidente de l'Open Vld, Gwendolyn Rutten, sur Twitter. "On peut décider de mourir dans la dignité. C'est ce pour quoi nous nous battons. Cela mérite de la sécurité et un élargissement, y compris aux personnes souffrant de démence", a-t-elle poursuivi. Mais la sécurité juridique et les éclaircissements nécessaires ne doivent pas se lire à travers le prisme d'un agenda conservateur, a encore estimé Mme Rutten, allusion à peine voilée aux revendications du CD&V.

Les chrétiens démocrates flamands plaident en effet depuis plusieurs années pour une évaluation de la loi sur l'euthanasie, estimant notamment que la procédure de contrôle visant à éviter les abus est insuffisante.

Et si dimanche dernier Koen Geens avait à nouveau appelé à une évaluation de la législation, en particulier pour approfondir la notion de "souffrance psychique insupportable", ce vendredi, c'est le président du parti qui est monté au créneau. "Si ce procès nous a appris quelque chose, c'est que la loi sur l'euthanasie nécessite une évaluation en profondeur comme l'a déjà demandé le CD&V", a ainsi pointé Joachim Coens sur Twitter. "Rigueur et évaluation dans les questions éthiques", y a-t-il ajouté.

Tine Nys, 38 ans, a été euthanasiée le 27 avril 2010 sur la base de souffrances psychologiques. Selon l'accusation, les conditions de la loi sur l'euthanasie n'avaient pas été respectées et les trois médecins impliqués dans l'euthanasie ont dû se défendre devant la Cour d'assises de Gand qui les a acquittés dans la nuit de jeudi à vendredi.

C'était la première fois que des médecins étaient poursuivis dans le cadre d'un dossier d'euthanasie depuis l'entrée en vigueur de la loi en 2002.