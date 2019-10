Politique belgeInterview Ariane Estenne demande des recettes fiscales suffisantes: "Qu’on arrête de décrédibiliser l’impôt" Laurent Gérard

Il faut briser le tabou d’une augmentation des impôts. Tel est le message du Moc, alors que les majorités régionales viennent d’être formées et que les négociations fédérales patinent. Le Moc, c’est le Mouvement ouvrier chrétien, soit la coupole politique qui rassemble la Confédération des syndicats chrétiens (CSC), la Mutualité chrétienne, les Équipes populaires, Vie féminine et les Jeunes organisés et combatifs (Joc). Sa présidente, Ariane Estenne, s’en explique. Entretien.