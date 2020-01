Plusieurs éléments auraient permis au monde politique wallon et surtout liégeois d’agir plus tôt.

Depuis le mois de septembre et l’installation du nouveau gouvernement wallon (PS-MR-Écolo), le dossier Nethys a enfin connu des avancées importantes. Les révélations liées aux ventes de filiales et aux indemnités scandaleuses ont forcé le monde politique à agir.

Pourtant, une question importante liée à l’affaire Publifin/Nethys reste sans réponse. Une question que, on le sent bien, le PS et le MR, concernés au premier chef, espèrent ne pas voir surgir des limbes. On irait même jusqu’à affirmer qu’ils font semblant de rien. Lorsqu’on les interroge sur le sujet, certains s’agacent.