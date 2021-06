À la veille de l’Euro de foot, le PTB a lancé une opération de soutien aux Diables rouges. Nommée "We are one", l’opération vise à vendre des t-shirts et des masques floqués d’une étoile (l’un des sigles du parti) aux couleurs nationales pour la modique somme de dix euros. Le PTB propose aussi de commander gratuitement un drapeau belge avec le même logo. Et pour ceux qui souhaiteraient soutenir pleinement cette initiative, il existe même des paquets de soutien à 50 €, 100 ou 200 €.

Les heureux souscripteurs recevront en fonction du montant de leur soutien, un ou deux t-shirts, un drapeau, des masques et même des stickers et des faux tatouages. Il faut se rendre à la toute fin de la page web consacrée à cette initiative pour savoir qu’il s’agit d’une "initiative du PTB".

De même, il existe une page Facebook consacrée à cette opération politique où une fois encore le nom du parti est écrit en tout petit.

Le PTB est-il conscient que ce genre de racolage est un peu piégeux pour ceux qui ne seraient pas attentifs à l’instigateur de cette opération ?