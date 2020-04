Maggie De Block a participé mardi à une séance de la Commission de la Santé et de l'Egalité des chances par vidéoconférence. Mais la ministre fédérale a visiblement oublié qu'elle était filmée.

Les discussions, qui portaient en grande partie sur la crise du coronavirus, mettaient aux prises différents acteurs qui tous participaient en vidéo depuis leur domicile. Vu l'importance des débats, cette séance de la Commission a été retransmise en direct sur la chaîne d'informations en continu LN24.

Mais il y a une scène qui n'a dès lors pas échappé aux téléspectateurs et qui a fait le buzz sur la toile. En effet, à un moment donné, on peut apercevoir Maggie De Block complètement oublier la présence de sa webcam et... se gratter le nez avec insistance.

Il n'en fallait pas plus pour que les internautes se lâchent sur les réseaux sociaux.