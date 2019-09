Suite à un énorme retournement de situation, le MR a décroché jeudi la ministre-présidence du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Après ce tour de force, les libéraux n'avaient donc plus qu'à trouver la personne idéale à mettre à ce poste. Après des hésitations entre les noms de Jean-Luc Crucke et Pierre-Yves Jeholet, c'est finalement ce dernier qui a été choisi. Fait cocasse : l'homme politique est un régionaliste convaincu.

Ce proche de Didier Reynders n'a en effet jamais caché vouloir une Belgique à quatre Régions : la Région wallonne,flamande, germanophone et de Bruxelles-Capitale. "Quatre régions fortes, un pays uni: osons l’avenir" était d'ailleurs le titre d'une carte blanche publiée dans le journal Le Soir et co-signée par... Pierre-Yves Jeholet et Jean-Luc Crucke !

En 2015, sur les ondes de la RTBF, il se montrait plus clair encore. "Le pouvoir doit émaner des régions. Je pense qu'à un moment donné la sixième réforme de l'Etat responsabilise les régions. C'est dans un souci de simplification et de pragmatisme. Je pense qu'il y a une illisibilité dans le paysage institutionnel francophone, que ce soit pour les citoyens, pour les entreprises ou les investisseurs étrangers." Par ces mots, il ne désirait donc ni plus ni moins que... la disparition de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et le transfert de ses compétences vers les Régions.

Aléas de la vie politique: 4 ans plus tard, le même homme se retrouve à la tête de l'institution qu'il critiquait tant...