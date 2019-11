Charles Michel quittera la politique belge le 1er décembre. Le dispositif destiné à combler le vide causé par son départ pour la présidence du Conseil européen est en place. Au 16, rue de la Loi, il a été remplacé par une proche, Sophie Wilmès, qui a pour charge d’aller au bout des affaires courantes. Et, vendredi prochain, en fin d’après-midi, on connaîtra le nom de son successeur à la tête du MR. Georges-Louis Bouchez, son poulain, part favori dans ce sprint final qui l’oppose à Denis Ducarme. Comme souvent, Charles Michel n’a pas laissé de place au hasard. Mais il existe un facteur sur lequel il ne pourra avoir d’emprise : le souvenir que son parcours fulgurant laissera dans les esprits de ses adversaires politiques. À l’occasion de son entrée en fonction au sommet de l’Union européenne, nous avons interrogé ses opposants au PS, au CDH, chez Défi et chez Écolo.