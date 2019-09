Politique belge Quelles compétences wallonnes pour quel parti? MR, PS et Ecolo ont leurs préférences Stéphane Tassin

Pour l’heure, rien ne filtre sur les compétences qui seront confiées aux différents partenaires. Mais tous ont déjà participé plusieurs fois à des exécutifs en Wallonie ces dernières décennies. Le PS entre 1995 et 2017 ; le MR entre 1999 et 2004 puis entre 2017 et 2019 et Écolo, entre 1999 et 2004 ainsi qu’entre 2009 et 2014. En se penchant sur la répartition des compétences entre les partis depuis 1995 (date des premières élections directes dans les Régions), on voit que les partis ont chacun leurs préférences. Petit tour d’horizon.