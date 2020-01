Et si on revotait au niveau fédéral ? Cette hypothèse née très vite après l’annonce des résultats à la Chambre, lors des élections du 26 mai 2019 reprend vigueur ces derniers jours. À l’époque, les rapports de force sortis des urnes pour la Chambre annonçaient déjà les difficultés que rencontrent aujourd’hui les partis politiques du nord et du sud du pays à s’entendre sur une coalition. Analyse.