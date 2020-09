Selon nos informations, le MR aurait le portefeuille des PME, Indépendants, Classes moyennes ; les Affaires étrangères et le secrétariat d'Etat au numérique.

Plusieurs sources indiquent qu'Ecolo décrocherait la Mobilité (y compris la SNCB), le climat et l'environnement ainsi qu'un secrétariat d'Etat à la lutte contre la discrimination (genre et diversité). La mise en oeuvre du pacte vert européen devrait être attribuée à un ministre écolo.

Selon De Tijd, le CD&V recevrait les Finances et l'Intérieur. L'Open VLD, en plus du poste de Premier ministre, se verrait attribuer la Justice et le secrétaire d'Etat au Budget.

Les socialistes recevraient quant à eux les portefeuilles plus "sociaux" afin de cadrer avec leurs matières de prédilection. Le SP.A devrait ainsi gérer les soins de santé et les affaires sociales, l'énergie verte et la fonction publique.

Il y aura par ailleurs exactement 15 ministres et 5 secrétaires d'Etat dans le gouvernement Vivaldi. Thomas Dermine, le bras droit de Paul Magnette, deviendrait secrétaire d'Etat à la relance.