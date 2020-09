C'était l'une des inconnues du jour après l'annonce d'un accord de gouvernement : savoir quelles personnalités allaient être désignées ministres. Les sept formations qui composent la Vivaldi devaient soumettre ce mercredi soir à leurs militants l'accord de gouvernement. Ils leur réservaient aussi l'approbation des personnalités ministrables. Le gouvernement De Croo comptera bien 15 ministres et 5 secrétaires d'Etat.

Le Premier ministre Alexander De Croo garde également le Budget près de lui. Une femme secrétaire d'État au Budget doit encore être nommée.

L'Open VLD Vincent Van Quickenborne devient vice-premier ministre et il obtient le lourd portefeuille de la Justice.

Le sp.a. de Conner Rousseau obtient le portefeuille "Santé et Affaires sociales". L'un des noms qui circulent est celui du virologue Marc Van Ranst, bien que cela soit contesté ailleurs. Le sp.a obtient également la Coopération au développement.

Le PS obtient le Travail et l'Économie, les Pensions, la Défense et donc la Relance. Thomas Dermine, le bras droit de Paul Magnette, deviendra secrétaire d'État à la Relance.

Au MR, Sophie Wilmès devient ministre des affaires étrangères. David Clarinval et Denis Ducarme seront les deux secrétaires d'Etat. Les libéraux obtiennent également les Classes moyennes, l'Agriculture, la Numérisation, et les Affaires institutionnelles.

Le CD&V fournit les ministres des Finances et de l'Intérieur. Le secrétaire d'État à l'Asile et aux Migrations est ajouté à ce dernier portefeuille. Ce sera presque certainement Sammy Mahdi.

Groen obtient le ministre de l'Énergie. Tout le monde dans la majorité Vivaldi suppose que le poste ira à Tinne Van der Straeten. Les Entreprises publiques et les Fonctions publiques seront également confiées à Groen, vraisemblablement pour Kristof Calvo.

Ecolo prend la Mobilité et la SNCB, le Green Deal et un secrétaire d'État pour l'Égalité des sexes et la Diversité.

La présidence de la Chambre des représentants revient au PS, et celle du Sénat à l'Open VLD.