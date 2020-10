Et d'après nos confrères du Soir, le nom de Pedro Facon serait retenu.

Professionnel de la gestion publique et de l'audit dans le domaine de la santé publique et des soins de santé, il a occupé successivement des postes de recherche, d'enseignement, de conseil et de gestion à l'Institut de gestion publique (KULeuven), à l'Institut national d'assurance maladie et invalidité et au cabinet de Maggie De Block lorsqu'elle était ministre de la Santé.

Depuis 2017, il est directeur général de la santé au sein du SPF Santé. Il est secrétaire de la Conférence interministérielle Santé qui coordonne les politiques de santé du gouvernement fédéral et des communautés et régions. Il est membre des conseils d'administration du Knowledge Center Healthcare (KCE), de Sciensano et de la plateforme eHealth. Il représente également la Belgique au sein du Comité de la santé de l'OCDE.

A noter que Le Soir annonce que la francophone Carole Schirvel (Aviq) devrait obtenir le poste de commissaire adjointe.

Le "commissaire Corona" aura un un mandat de 12 mois (renouvelable pour 6 mois).