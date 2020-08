Qui peut prétendre au poste de Premier ministre ? Quatre candidats pour une seule place Politique belge Antoine Clevers

© BELGA/Alexis Haulot/Olivier Papegnies

Posons l’hypothèse, qui est le scénario le plus probable, que les sept partis encore associés aux discussions montent tous dans l’exécutif. On aurait alors une équipe composée des trois familles politiques traditionnelles - socialiste (PS, SP.A), libérale (MR, Open VLD) et démocrate-chrétienne (CDH, CD&V) - et de la N-VA.