Olivier Maingain quittera la présidence de Défi d’ici Noël. Il a dirigé les ex-FDF pendant près d’un quart de siècle. Qui pour lui succéder chez les amarantes ? Cela ne se bouscule pas au portillon.

Je plains celle ou celui qui va devoir lui succéder”. “C’est un peu notre Charles de Gaulle à nous. Sauf que contrairement à de Gaulle, lui est toujours plus populaire avec le temps”. “Il est le plus intelligent et le plus agile d’entre nous tous. Réussir sa succession constitue un énorme challenge pour le parti”. Et on pourrait vous en rapporter encore davantage, tant l’assise et la légitimité de l’hyperprésident paraissent inébranlables au sein de la formation amarante. Après près d’un quart de siècle à la tête de Défi (jadis dénommé FDF), Olivier Maingain s’en va. Pour de bon. Si, si. Sauf situation cataclysmique à l’échelon fédéral (traduisez : un retour aux urnes en mode fin du pays), l’intéressé cédera son siège présidentiel à son successeur pour Noël, au plus tard pour l’An neuf.

(...)