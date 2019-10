La réorganisation du MR est en marche. Charles Michel et Didier Reynders s’envoleront sous peu pour le Conseil européen et la Commission. Denis Ducarme et Georges-Louis Bouchez (et peut-être un ou deux candidats supplémentaires) vont se disputer la présidence du parti. Les libéraux viennent de désigner leurs ministres au gouvernement wallon et à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et un jeu de chaises musicales est à attendre au niveau du gouvernement fédéral.