Sauf énorme surprise, le prochain gouvernement bruxellois sera composé du Parti socialiste, d’Écolo, de Défi, de Groen, de l’Open VLD et de One.Brussels (SP.A). Ces six partenaires sont sur le point de conclure un accord politique (on parle de vendredi soir) qui sera ensuite traduit en déclaration de politique régionale. L’objectif affiché des négociateurs est d’aboutir pour le 21 juillet prochain, jour de la Fête nationale belge.

(...)