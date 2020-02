Après avoir reçu lundi les présidences de Groen, de la N-VA et du cdH, le Roi poursuit mardi ses consultations en vue d'un déblocage de la situation politique au fédéral. Le vice-Premier Koen Geens (CD&V) a jeté l'éponge vendredi dernier en tant que chargé de mission royale.

Mardi matin, le président du sp.a Conner Rousseau et celui du MR Georges-Louis Bouchez ont été reçus au Palais, respectivement à 9h00 et 10h00, suivis vers 11h00 des co-présidents d'Ecolo Rajae Maouane et Jean-Marc Nollet.



Avant son entrevue avec le souverain, Georges-Louis Bouchez a pointé du doigt les "déclarations tapageuses" de certains. "Cela n'aide pas à trouver une solution", a estimé le président du MR. Ne voulant pas tomber dans la dramatisation, le libéral a toutefois jugé qu'il était "grand temps d'agir". "Il y a toujours un chemin pour celui qui a de la volonté", a indiqué Bouchez, confiant.

Entre-temps, le calendrier du dernier jour de ce round de consultations, mercredi, est connu: Paul Magnette (PS) sera reçu en premier, suivi de François De Smet (Défi), Joachim Coens (CD&V), puis Gwendolyn Rutten (Open Vld).

On devrait savoir ensuite quelle personnalité sera chargée de prendre les rênes des tentatives de dégager une ébauche de coalition possible.