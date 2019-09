Didier Reynders et Johan Vande Lanotte remettront leur rapport au Roi le 9 septembre prochain. Il reste un peu moins d’une semaine aux informateurs royaux pour obtenir quelques avancées sur le front des discussions fédérales. On l’a écrit à de nombreuses reprises mais le scénario privilégié reste celui d’une majorité "bourguignonne" (la famille socialiste, la famille libérale et la N-VA), probablement élargie au CD&V. Les socialistes francophones et les nationalistes flamands s’entendent comme chien et chat sur le plan socio-économique… Et, malgré quelques rencontres discrètes, leurs relations ne se sont pas dégelées au point de permettre de lancer le processus de formation gouvernementale.

