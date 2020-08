Les coprésidents d’Ecolo ont rencontré, ce mardi, les deux préformateurs. Les verts ont toutefois décliné l’invitation à participer à un gouvernement en raison d’un “projet de note qui ne répond pas à nos valeurs”, précise Rajae Maouane, coprésidente d’Ecolo. Entretien.

La note qui vous a été présentée ne semble pas aussi imbuvable pour Ecolo que certains l’imaginent. Qu’est-ce qui ne vous plaît pas dans le projet des préformateurs ?

Il est important de rappeler que nous avons eu des échanges longs et sérieux pendant quatre heures avec les préformateurs. Nous avons trouvé des éléments intéressants dans leur note, notamment en matières sociales. Je pense notamment à l’augmentation des pensions (1 500 euros net par mois), ou encore à toutes des mesures préconisées pour mieux gérer la crise sanitaire. Mais la note comprenait aussi pas mal de lacunes, et qu’entre leurs positions et les nôtres, il y a des points trop éloignés.