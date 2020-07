Durant ces dix premiers jours de travail, Paul Magnette et Bart de Wever ont rencontré plusieurs présidents de partis, dont notamment les libéraux du MR et de l'Open VLD, ainsi que les centristes (CdH et CD&V), qui pourraient être les potentiels partenaires de la future coalition gouvernementale.





Les présidents du PS et de la N-VA sont actuellement reçus par le Roi pour faire un premier point sur leur mission de pré-formation, indique le Palais.