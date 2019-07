Après une séparation, il arrive trop souvent que des parents (le plus souvent des papas) ne paient pas les pensions alimentaires dues aux enfants. Pour répondre au problème des mauvais payeurs, le Service des créances alimentaires (Secal) a été créé au sein du SPF Finances. Il s’agit d’un service d’avances (à des mamans, essentiellement) et de recouvrement (auprès des pères) des contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants.