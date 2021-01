Pour le ministre wallon de l’Économie, Willy Borsus (MR), c’est "le moment pour la Wallonie de prendre des décisions cruciales". Entre plans de relance du fédéral, Get Up Wallonia, la nouvelle programmation Feder et la fin de certains mécanismes de solidarité entre Régions, le vice-président du gouvernement wallon annonce "le temps de l’action". Afin d’identifier les secteurs qui, en Wallonie, représentent un potentiel de croissance important, le ministre a commandé une étude au bureau Roland Berger, aidé en cela par les outils économiques wallons que sont la Sogepa, la SRIW et la Sowalfin. Il nous livre les résultats de cette enquête.

Qu’avez-vous voulu faire avec cette étude ?