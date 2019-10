Lors de la formation des précédents gouvernements wallons, les nouveaux ministres disposaient en général du mois d’août, plus calme, pour prendre le temps de former leurs cabinets. Cette fois-ci, par contre, les longues négociations ont eu pour conséquence une installation plus tardive du nouvel exécutif. Où en sont les ministres? A combien d'équivalents temps plein ont-ils droit? Combien toucheront les membres des cabinets? Réponses.