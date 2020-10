Rencontre entre le ministre Clarinval et les secteurs touchés par les mesures gouvernementales

Belga

Le ministre des Indépendants et des PME, David Clarinval, a rencontré lundi matin les représentants "intersectoriels" des entreprises et indépendants touchés par les décisions prises vendredi par le Comité de concertation afin de lutter contre la propagation du coronavirus, une réunion qui a permis, selon lui, une définition "plus claire de l'événementiel".