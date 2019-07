Politique belge S et N-VA se sont assis autour d’une table. Un premier pas vers la formation d’un gouvernement réunissant les deux partis ?

Le MR, l’Open VLD, le CD&V, Groen, le SP.A et surtout, le PS et la N-VA, se sont réunis autour d’une table ronde ce dimanche. Ecolo a refusé de s’y joindre. Le lendemain, la mission des deux informateurs royaux, Didier Reynders (MR) et Johan Vande Lanotte (S.PA), a été prolongée jusqu’au 9 septembre. "Il y a 1 chance sur 2 que nous ayons des avancées le 9 septembre", a estimé Didier Reynders. "Nous cherchons une majorité simple, une réforme de l’État n’est pas encore engagée même si les dossiers communautaires sont évidemment débattus."

"Un gouvernement avec le PS et la N-VA, c’est une des options sur lesquelles nous travaillons. C’est même la plus importante", a quant à lui assuré Johan Vande Lanotte.

(...)