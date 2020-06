Comme on s'y attendait, les frontières belges vont s'ouvrir vers les pays européens. En Belgique, les excursions de plus d'un jour seront autorisées dès le lundi 8 juin. Voici en détails les mesures prises par le Conseil national de Sécurité en ce qui concerne les voyages à l'étranger, le tourisme, les activités estivales et les parcs d'attraction.

Voyages à l'étranger

Les frontières belges seront rouvertes le 15 juin vers et au départ des pays appartenant à l’Union européenne, Royaume-Uni compris, et les quatre autres pays de l'espace Schengen. Mais la Première ministre Sophie Wilmès rappelle que chaque pays est seul souverain dans cette décision et les Belges devront se plier aux conditions imposées par le pays dans lequel ils souhaitent se rendre. Toutes les informations concernant un voyage dans ces pays se trouveront sur le site internet belge des Affaires Etrangères.

Pour les voyages hors-Europe, les conditions seront déterminées en fonction des futures discussions au niveau européen.

Tourisme en Belgique

Les séjours d'un ou plusieurs jours seront possibles en Belgique dès lundi prochain, le 8 juin. Cela signifie que les Belges pourront se rendre à la Côte belge ou dans en Ardennes pour plus d'une journée, dès la semaine prochaine.

Activités de loisirs et de détente en été

Les autres activités de loisirs et détente (comme les stages sportifs) qui ont lieu durant la période estivale seront aussi autorisées dès le 8 juin.

Seules les kermesses ou les fêtes de village restent interdites jusqu'au 1er août. Elles reprendront graduellement à partir de cette date, selon certaines conditions. Les grands événements de masse, eux, restent suspendus, comme prévu, jusqu'au 31 août.

Réouverture des parcs d'attractions

Les parcs d'attractions ne pourront rouvrir que le 1er juillet, et il en sera de même pour les plaines de jeux en intérieur.