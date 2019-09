Politique belge Répartition des compétences en Wallonie et en FWB: chacun sa place Stéphane Tassin

Sept hommes et six femmes occupent désormais des fonctions ministérielles en Wallonie et en Fédération Wallonie-Bruxelles. Presque la parité réelle. Après la prestation de serment des ministres wallons, vendredi matin, et celle, dans la foulée, d’Elio Di Rupo devant le Roi en tant que nouveau ministre-Président wallon, il convient d’analyser la répartition des compétences. Chaque parti détient à peu près des compétences en lien avec ses préférences idéologiques. Le social pour le PS, l’économique chez les libéraux et le climat pour Écolo.

(...)