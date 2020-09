Toutes les digues budgétaires ont cédé ces derniers mois en Belgique et en Europe, emportées par la pandémie de coronavirus. Les gouvernements ont dû mettre la main au portefeuille - et pas qu’un peu - pour éviter le naufrage de l’économie. Et cela devrait durer encore un ou deux ans. Selon nos informations, les négociateurs du - peut-être - futur gouvernement Vivaldi envisagent le retour de la rigueur budgétaire en 2022. Pas avant. Et il nous revient aussi à très bonnes sources que la note de négociation du préformateur Egbert Lachaert (Open VLD) propose de retrouver l’équilibre budgétaire en 2030.