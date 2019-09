Après les élections du 10 juin 2007, une majorité orange bleue tente de former une coalition de centre-droit. Mais c'est le blocage. La Belgique plonge dans une nouvelle crise institutionnelle. Le PS est appelé à la rescousse. Le 10 juin 2010, lors d'élections fédérales anticipées, le PS redevient le premier parti en Communauté française, ce qui l'amène à négocier avec les nationalistes flamands de la N-VA, vainqueurs incontestables en Flandre. Plus d'un an de palabres ne permettront pas la conclusion d'un accord avec la N-VA. Le 21 juillet 2011, socialistes, libéraux, démocrates-chrétiens et écologistes tant du nord que du sud du pays décident alors d'aller de l'avant sous la houlette d'Elio Di Rupo. Ils mettront encore près de six mois pour s'entendre à huit sur une sixième réforme de l'Etat et à six (sans les écologistes) constitueront un gouvernement fédéral, dirigé par M. Di Rupo. Pour la première fois depuis 1973 et Edmond Leburton, un francophone accède au 16 rue de la Loi.