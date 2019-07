Les informateurs royaux n’en démordent pas : ils veulent obtenir une avancée significative avant leur rencontre prévue lundi avec le Roi. Didier Reynders et Johan Vande Lanotte ont préparé une note de "préformation" pointant les convergences et les divergences entre les présidents de partis rencontrés ces dernières semaines. Afin de pouvoir entamer de premières négociations en vue de former une nouvelle majorité fédérale, les informateurs comptent faire valider leur rapport par plusieurs formations. Une réunion pourrait être discrètement organisée ce week-end à cette fin.