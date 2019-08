La Belgique doit proposer son candidat pour le 26 août mais risque fort de dépasser le délai…

Le gouvernement belge doit donner le nom de son candidat au poste de commissaire européen pour lundi. Le temps presse : les compétences les plus importantes dans le nouvel exécutif européen piloté par l’Allemande Ursula von der Leyen devraient revenir aux États membres qui se seront décidés rapidement. Or, la Belgique fait partie des derniers pays à ne pas avoir révélé le nom de son futur commissaire. Pourtant, les candidats potentiels sont plus ou moins connus (lire ci-contre).

La difficulté est manifeste : traditionnellement, le poste de commissaire est mis en balance avec celui de Premier ministre. Tant qu’aucune majorité se dégage au niveau fédéral, il est difficile de se prononcer sur une candidature.

Mais qui sont les candidats possibles au poste de commissaire européen ?

(...)