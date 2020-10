Les heures de Georges-Louis Bouchez à la tête du MR sont-elles comptées ? Le président du parti a multiplié ce week-end les entretiens informels pour tenter d'apaiser les tensions au sein de la formation libérale. A l'issue de ces rencontres, le Montois a proposé de changer sa façon de diriger le parti en s'entourant d'une sorte de comité de sages , jouant davantage la carte de la collectivité. Il a également suggéré de présenter des excuses quant à la manière dont il a établi le casting ministériel. Mais la proposition de Georges-Louis Bouchez ne semble pas avoir convaincu tous les membres du parti. "C'est totalement insuffisant comme solution, a réagi Sabine Laruelle à son arrivée au bureau de parti. J'en ai assez de voir un parti avec des gens qui se conduisent en despotes, je n'en peux plus du népotisme et je n'en peux plus d'un mode de fonctionnement qui ressemble plus à celui d'un clan mafieux."

La députée wallonne avait déjà montré son mécontentement quant au choix de son président de parti ce vendredi au sujet du casting ministériel. "Nous sommes plus qu'un quota", avait-elle déclaré avec d'autres élues en réaction à la tentative avortée d'éviction de Valérie De Bue par Georges-Louis Bouchez. Pour rappel, le leader libéral avait annoncé ce jeudi 1er octobre que Denis Ducarme prenait la place de Valérie De Bue en tant que ministre au sein du gouvernement wallon, faisant fi de la parité hommes/femmes. Le décret en vigueur a toutefois forcé le libéral à faire marche arrière, rendant sa place à Mme De Bue et laissant son ancien adversaire à la présidence du MR sans portefeuille ministériel. L'affaire a fait du remous au sein du parti, déjà agité par la nomination de Mathieu Michel en tant que secrétaire d'Etat au numérique. Un choix qui laisse présumer une influence du clan Michel sur Georges-Louis Bouchez qui déplaît à certains membres du parti libéral.

Le Montois devrait être fixé sur son sort ce lundi 5 octobre. Les principaux leaders libéraux se sont réunis à 9 heures afin d'étudier la proposition de Georges-Louis Bouchez. Mais l'issue semble plus que jamais incertaine.