La Sûreté de l’État demande le triplement de son budget et le doublement de ses effectifs. Elle l’écrit dans son dernier rapport annuel, publié ce jeudi matin et que La Libre a pu lire en primeur. Selon le patron de la Sûreté, Jaak Raes, "un rattrapage s’impose" car la Belgique n’a pas assez investi dans ses services de renseignement. Malgré l’électrochoc des attentats de Paris et de Bruxelles, "certaines menaces ne peuvent faire l’objet d’un suivi suffisant par manque de moyens, conclusion que nous avons déjà fait acter par le Conseil national de sécurité".

Cette demande se trouve dans le mémorandum qu’avait préparé le service pour le gouvernement qui devait être issu des élections de mai 2019. Mais, faute de gouvernement, elle reste lettre morte.

La Sûreté, c’est environ 400 agents et un budget de 50 à 60 millions d’euros. Sa mission est de "protéger la démocratie en Belgique et ses citoyens des menaces survenant à l’échelle nationale et internationale". Pourtant, contrairement à de nombreux pays, la Sûreté n’a pas de service extérieur. Elle doit compter sur ses bonnes relations avec les Français, les Allemands, les Britanniques ou les Américains pour obtenir des informations sur des menaces qui pèsent directement sur le pays.