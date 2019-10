Politique belge Ahmed Laaouej ne veut pas cumuler: "Si je suis élu président du PS bruxellois, je renoncerai à toute fonction ministérielle" Alice Dive

De l’importance des symboles. Place Rouppe, 1000 Bruxelles. Haut lieu de la militance socialiste et de l’identité bruxelloise. C’est là, traditionnellement, que s’érige au 1er mai le grand rassemblement de l’Action commune. Le Saint d’Hic , mythique cafetard de ces lieux, est aux premières loges. Depuis le bar, le portrait d’un certain Freddy Thielemans observe la scène. C’est ce que l’on appelle soigner son entrée. Notre trio du jour n’a rien laissé au hasard. Une manière de contrecarrer l’idée, véhiculée depuis plusieurs semaines, selon laquelle il ne serait que le pur produit de l’appareil socialiste ? Pour rappel, Ahmed Laaouej, Isabelle Emmery et Martin Casier ont été les premiers à officialiser leur candidature à la présidence/vice-présidence du PS bruxellois. Aux côtés de Catherine Moureaux et de Karine Lalieux, le challenger Rachid Madrane a annoncé la sienne quelques jours plus tard. Rencontre avec l'équipe du candidat.