Politique belgeInterview "Si le MR bloque un deal entre PS et N-VA, un retour aux urnes sera inévitable" Jacques Hermans

Carl Devos est professeur en sciences politiques et sociales à l’université de Gand. Ses commentaires éclairants sur la vie politique flamande font autorité. Régulièrement invité à s’exprimer à la radio et à la télévision flamande, il livre à La Libre son analyse de la situation politique. Le vice-Premier ministre CD&V Koen Geens réussira-t-il à rapprocher PS et N-VA afin de mettre sur orbite un gouvernement fédéral de plein exercice ? Le politologue estime ce tour de force possible.