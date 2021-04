Si les cafés autour de la Grand-Place d’Anvers étaient ouverts aujourd’hui, nul doute que la saga Sihame El Kaouakibi y serait évoquée. Entre deux gorgées de Bolleke, chaque Sinjoor aurait son mot à dire sur l’affaire qui passionne tant la Flandre. Devenu une bombe à retardement, ce scandale politique fait penser à la saga des cartes Visa qui a provoqué, il y a vingt ans, la chute de la bourgmestre socialiste Leona Detiège.

Aujourd’hui, l’audit de la Ville d’Anvers repose la question de la responsabilité politique et des contrôles sur l’utilisation de l’argent public. Lundi soir, lors du conseil communal anversois, l’opposition (Groen, PvdA, Vlaams Belang et CD&V) a déclaré vouloir des réponses à toutes les questions nébuleuses. Dans la foulée, le Vlaams Belang a réclamé la démission des échevins N-VA Nabila Ait Daoud (Culture) et Koen Kennis (Finances). L’audit interne de la Ville d’Anvers n’avait en effet révélé aucune trace de malversation alors que Audit Vlaanderen avait pourtant tiré la sonnette d’alarme à plusieurs reprises en dénonçant le manque de clarté au niveau de la coordination entre les instances concernées.