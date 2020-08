"Si tous les partis sont prêts à se transcender, un gouvernement peut être formé", déclarent les socialistes flamands. Mardi, le roi a accepté la démission de Bart De Wever (N-VA) et de Paul Magnette (PS) et a chargé Egbert Lachaert (Open Vld), "de prendre les initiatives nécessaires dans le but de former un gouvernement avec une large majorité au Parlement".

Le sp.a. déclare avoir adopté une position constructive lors de chaque reunion passée et qu'il le fera à nouveau "dans l'intérêt du pays". "Au cours des dernières semaines, plusieurs partis se sont surpassés. Si toutes les parties sont prêtes à le faire, un gouvernement peut être formé".