Le secrétaire général de Solidaris (l’Union des mutualités socialistes) Jean-Pascal Labille - par ailleurs ancien ministre fédéral PS - observe avec quelques inquiétudes la négociation en vue de former le prochain gouvernement fédéral. Il appelle les partis écologistes à former un front progressiste avec les socialistes. Il estime en revanche qu’avec les libéraux, il ne sera pas possible de mener un nouveau projet de société.