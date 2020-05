On s’attendait, à force de la regarder s’adresser à la nation sur le ton grave que la situation exige, à rencontrer une Première ministre à l’humeur marquée par l’âpreté des semaines écoulées. Sophie Wilmès arbore au contraire une jovialité inattendue quand elle pénètre dans la salle des Lilas, au rez-de-chaussée du 16 rue de la Loi. Il y a de bons et de moins bons jours quand on gère une telle crise. Mais d’abattement, il ne semble pas y avoir.

Vous avez surpris en annonçant les réunions familiales et entre amis dès ce dimanche. Pourquoi cette accélération ?