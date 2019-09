L’agenda des élections internes au MR est désormais connu.

Cette campagne pour les élections internes devait être un fleuve tranquille… Le scénario parfait se dessinait : pour remplacer Charles Michel à la tête du MR, Willy Borsus était le candidat tout désigné. Proche du clan Michel depuis l’épisode douloureux du groupe Renaissance érigé contre Didier Reynders, Willy Borsus est toutefois de nature diplomate. Il manie à la perfection l’art d’arrondir les angles et, notamment pour cette raison, les libéraux de tous les courants auraient pu s’accorder sur son nom.

Mais cette solution était sans doute trop simple. Willy Borsus a préféré rester au sein du gouvernement wallon. Il a rendu l’Élysette à Elio Di Rupo et est devenu le nouveau ministre de l’Économie. Il préférait nettement ce rôle à celui, plus lourd à porter, de président de parti. C’est bien son droit, n’en parlons plus.

Par conséquent, la démocratie interne au MR va devoir jouer à plein régime et l’issue est incertaine. [...]

Lors de la réunion de vendredi, le top du MR a également rendu un peu plus concret la future mission de Sophie Wilmès au niveau fédéral.

(...)