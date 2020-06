À la chambre, cette après-midi, Sophie Wilmès est revenue expliquer la manière choisie par la Belgique pour comptabiliser les décès depuis le début de l'épidémie de Covid-19 dans son notre pays.

"C’est vrai que la Belgique a souvent été pointée du doigt par rapport à la mortalité qu’il y a eu. Si on s'en tient à une comparaison des chiffres officiels, la Belgique a en effet un nombre de décès par million d'habitants plus élevé. Cependant la manière de comptabiliser les décès est fondamentale, alors qu’on sait que tous les pays ne comptabilisent pas les décès de la même manière", explique encore une fois la Première ministre.

Devant les députés, elle a rappelé que "dans certains pays, seuls les décès en hôpital sont comptabilisés et donc pas ceux en maison de repos. Dans d'autres pays, seules les personnes décédées dont la contamination a été confirmée par un test sont reprises dans les données officielles, et donc pas les cas possibles. Dans d'autres pays encore, la comptabilisation est normale mais a commencé plus tard et les décès survenus plus tôt n'ont pas été comptabilisés. En Belgique, nous avons tenu compte à la fois des décès en hôpitaux, des décès en maison de repos, des décès confirmés Covid et des décès ‘cas possibles Covid’".

Elle n'a pas hésité à souligner que l'OMS et le Centre européen des maladies avaient "félicité la Belgique pour sa manière transparente de rapporter les décès Covid, et invité les autres pays à s'en inspirer."

Pour Sophie Wilmès, cette comptabilisation ne doit pas mener à des "conclusions hâtives qui nous placeraient injustement dans les mauvais élèves." Elle ajoute que "la propagation du virus est fortement liée à la densité de population du pays. Ainsi, comparer la Belgique avec d’autres pays beaucoup moins denses, comme l’Australie ou la Nouvelle-Zélande, a peu de sens. Il serait beaucoup plus pertinent de comparer la Belgique avec des régions européennes comparables en termes de taille et de nombre d’habitants."

La Première ministre demande de "comparer ce qui est comparable, à savoir la surmortalité, qui ne dépend pas du système de comptage, par rapport à la densité de la population. Et dans ce cas la Belgique est loin de pouvoir être pointée du doigt ! Est-ce que ca veut dire pour autant que la gestion de la crise a été parfaite ? Ce n’est pas ça que je veux dire, je dis juste qu’il faut aller regarder la méthodologie et les sources afin d’éviter de tirer des conclusions plus catastrophistes que la réalité."