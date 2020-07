La Première ministre était l'invitée de l'émission "Jeudi en prime" sur la RTBF.

Il a été évidemment question des négociations en vue de la formation d'un gouvernement fédéral. Sophie Wilmès va rencontrer la semaine prochaine des académiques, des partenaires sociaux et aussi la population. "Parallèlement, il y aura des négociations politiques où chacun vient avec ce qu’il croit être juste et bon pour redéployer le pays", déclare-t-elle. "Et puis, il va y avoir un moment de rencontre entre ces deux travaux. Mais il faut avoir des gens autour de la table qui ont envie de travailler ensemble."

Pour la Première ministre, "il faut d’abord réunir les partis qui n’ont pas de veto. La population belge est lassée. Moi, y compris."

Questionnée sur le report du vote sur l'IVG ce jeudi à la Chambre, Sophie Wilmès assure qu'elle aurait voté oui au nouveau texte. Et s'explique: "J’ai toujours été convaincue que les femmes pouvaient gérer librement leurs corps. Je comprends les gens qui ont de l’émotion avec ce genre de vote mais je pense aussi à toutes ces femmes qui sont en difficulté majeure car lorsqu’on procède à une IVG, ce n’est pas parce que la femme est distraite ou qu’elle veut le faire rapidement, il y a une détresse humaine fondamentale importante dont il faut tenir compte."