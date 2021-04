Depuis l'été dernier, un internaute s'amuse à publier sur Instagram, sous le compte anonyme "de_Kamer_la_chambre", des images peu glorieuses de l'état du bâtiment du Parlement fédéral belge à Bruxelles.

Un lieu hautement symbolique mais qui aurait bien besoin, au vu des clichés, d'une petite rénovation. Sur les images, on peut ainsi apercevoir des souris mortes, des toilettes bouchées, des fils électriques qui pendent, un plafond de parking peu rassurant, des taches d'humidité...

© Instagram

Mais qui pourrait donc bien être derrière ces prises de vue? Du personnel d'entretien, voire des politiques eux-mêmes? Nos confrères flamands du Standaard ont mené l'enquête. Ils ont constaté que parmi les plus de 1200 abonnés au compte (qui regroupe donc plus de fans que la page Instagram officielle de la Chambre elle-même...) figurent pas mal de proches de la N-VA et du Vlaams Belang. Derrière les commentaires pourraient se cacher une conviction nationaliste flamande. Quant au gestionnaire du compte, il évoque en partageant ses clichés: “L’état du pays. Images du cœur de la démocratie.” Le mystère reste toutefois entier sur sa réelle identité.

Le Standaard en a également profité pour demander son avis à Eliane Tillieux, présidente de la Chambre. Celle-ci a défendu les lieux, déclarant que "le Parlement est ancien et compte plus de 100.000 m² . Les équipes sont mobilisées chaque jour pour les réparations, l’entretien et les rénovations. J’appelle la personne anonyme à se faire connaître et contribuer à des solutions."