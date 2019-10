Politique belgeAnalyse Stéphane Moreau est enfin sorti de sa réserve: le vrai et le faux dans la défense de l'ex-CEO de Nethys Stéphane Tassin

L’ex-CEO de Nethys est enfin sorti de sa réserve. Il est revenu sur l’affaire dans différents médias. Il reconnaît que sa plus grande faute dans toute cette affaire Nethys, c’est "un manque de communication". Stéphane Moreau, s’est plus exprimé ces trois derniers jours (Sudpresse et RTL-TVI) que durant ces trois dernières années. C’est un fait. Il s’exprime, c’est très bien. Mais pour dire quoi ? Pour se défendre tout d’abord. Analyse.