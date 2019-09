Une fois la privatisation de Nethys terminée, l'administrateur délégué Stéphane Moreau quittera la holding, a assuré son président Pierre Meyers aux journalistes du Soir, qui publie l'information ce mardi. M. Moreau travaillera pour le compte de François Fornieri, président d'Ardentia, qui veut racheter les filiales Win et Elicio.

"Nous avons bien compris qu'il y avait une pression politique injuste pour mettre fin au top management. J'ai dit aux autorités de haut niveau que c'était suicidaire de s'en séparer en pleine opération de cessions d'activités", déplore M. Meyers au fil d'un entretien avec des journalistes du Soir, en présence d'autres membres du conseil d'administration (François Fornieri, Olivier Servais et Jacques Tison) et de Stéphane Moreau.

"Quand les opérations de privatisation seront accomplies, Stéphane Moreau, Bénédicte Bayer, Pol Heyse et Jos Donvil ne seront plus là. On met fin à leurs contrats, sans indemnité, sans parachute et sans incentive financier liés aux opérations. On les licencie", a déclaré M. Meyers. "Demain, quelqu'un d'autre gérera Nethys", assure le président qui déplore que les autorités n'aient pas songé à un manager ad interim à nommer "illico".

Stéphane Moreau devrait aller chez Ardentia, présidé par l'homme d'affaires liégeois François Fornieri: "Lorsque j'ai fait offre pour Win et Elicio, j'ai précisé que ce serait à une seule condition: je prends le management avec moi. (...) Mais il peut être aussi administrateur d'autres sociétés que les miennes", a souligné M. Fornieri en cours d'entretien.