Quelques crispations lors du Comité de concertation de ce vendredi: "Di Rupo aurait pu éviter d’évoquer le couvre-feu wallon, Vervoort tiquait" Politique belge Alice Dive

© Belga

À 12h40 précises, vendredi, les membres du Comité de concertation étaient immédiatement mis au parfum par le Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD) : les chiffres d’hospitalisations sont mauvais en Belgique. En 24 heures, les admissions à l’hôpital sont passées de 150 à 204. De quoi alerter le Premier et son ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke (SP.A). Avant même de franchir les portes du palais d’Egmont à Bruxelles, les ministres fédéraux et ministres-Présidents des Régions et Communautés savaient donc déjà que la réunion du jour tournerait court.